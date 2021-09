91 Tage nach EM-Aus mit DFB-Team: Toni Kroos gibt Comeback für Real Madrid

91 Tage nach dem dem EM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft und seiner anschließenden Verletzungspause hat Toni Kroos sein Comeback gegeben. Der Mittelfeldspieler wurde am Dienstagabend beim blamablen Champions-League-Auftritt von Real Madrid gegen den krassen Außenseiter Sheriff Tiraspol in der 66. Minute eingewechselt und beendete damit eine monatelange Leidenszeit. Die peinliche 1:2-Heimpleite der Königlichen konnte aber auch der frühere Bayern-Profi nicht abwenden.

"Es ist eine Verletzung, die man nur schwer loswird, wenn man nichts tut. Wir haben in den vergangenen Wochen viel im Fitnessstudio gearbeitet, eine Menge Behandlungen durchgeführt", hatte Kroos erklärt in einem Interview mit Goal und Spox erklärt und beschrieben, wie ihn die Verletzung schon vor seiner Pause gequält hatte: "Für den Kopf war es nicht einfach. Der Unterschied zu anderen Verletzungen, die ich hatte, ist, dass ich mehr Geduld hatte, weil ich in diesen fünf oder sechs Monaten viel gelitten habe. Ich wollte nur eines: keine Schmerzen haben."