Toni Kroos über seine Corona-Erkrankung und den DFB-Stammplatz: „Habe mich nie selbst aufgestellt“

Kroos bringt nach der EM ab 8. August eine App auf den Markt. In einem Interview mit dem Spiegel erzählt er: „Im Lockdown im vergangenen März habe ich 'Toni's Home Challenge' veranstaltet, für die ich jeden Tag eine Übung zum Nachmachen gezeigt habe, und Leute haben ihre Videos eingeschickt. Das hat mich echt überrascht, wie viele da weltweit mitgemacht haben. Aus dieser Idee habe ich die Toni Kroos Academy entwickelt, die Trainingstipps gibt, für jedes Niveau – vom Anfänger zum Juniorennationalspieler. Die Übungen suche ich selbst aus, ich zeige sie, erkläre sie, untermalt von echten Spielszenen aus meinen Profijahren. Und dann will ich auch zeigen, wie mein Alltag aussieht, was mich dahin gebracht hat, wo ich bin, welche Gefahren lauern, was meine Werte sind. Man kriegt fast täglich neue Videos. Der Clou ist eine Feedbackfunktion: User können ihre Trainingsvideos hochladen und dazu professionelles Feedback bekommen.“