Toni Kroos dankt Uli Hoeneß und stellt klar: So sind die Aussagen zum FC Bayern wirklich gemeint

Nach dem Wirbel um Aussagen zu seiner Zeit beim FC Bayern hat Nationalspieler Toni Kroos erneut Stellung bezogen und die Bedeutung seiner Ausführungen erklärt. "Ich war mit kurzer Unterbrechung sieben Jahre in München. Und sieben Jahre ist man nicht in München, wenn es nicht läuft. Ich bin dort dreimal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger geworden. Unter dem Strich steht eine absolut positive Zeit. Das kam mir zuletzt in bisschen falsch rüber", sagte der Star von Real Madrid bei der Premiere der Dokumentation über seine bisherige Karriere am Sonntagabend in Köln.

Kroos betonte, dass er sich missverstanden fühle. "Ich habe für den Film in den vergangen Wochen viel Zeit geopfert, war in Fernsehsendungen und habe viele Interviews gemacht. Alle standen eigentlich unter einem extrem positiven Stern. Trotzdem ist es einigen vereinzelten Zeitschriften nicht gelungen, mich zu verstehen. Deshalb möchte ich hier noch einmal einige Dinge erklären", meinte der 29-Jährige. Er habe mit den Ausführungen, die im Film zu sehen seien, keinesfalls in Richtung der Bayern nachtreten wollen.

Kroos: Keine Abrechnung, kein Nachtreten

Kroos: "Die Grundlagen mancher Überschriften waren Aussagen, die im Film zu sehen sind. Das ist eine Doku und eine Doku hält den Werdegang fest. Es ist so, dass es zwischen mir und Bayern nie die ganz große Liebe geworden ist – das stimmt. Ich gebe preis, wie ich damals gefühlt habe. Ob es richtig ist oder nicht, steht jedem frei zu beurteilen. Aber das hat nichts mit Abrechnung oder Nachtreten zu tun. Ich bin ohne ein Problem mit jemandem in München auseinandergegangen. Es war nicht immer alles top, aber es ist überhaupt nichts hängengeblieben."

Titeljäger Toni Kroos: Alle Trophäen des Weltmeisters Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister: Klickt euch durch die gigantische Titelsammlung von Toni Kroos! ©

Anzeige

Zum Abschluss seiner Rede vor geladenen Gästen, unter denen sich Prominente aus Sport, Politik und Kultur befanden, richtete sich Kroos direkt an Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der ebenfalls im Publikum saß. "Einer, der das alles richtig einzuschätzen weiß, ist hier. Als ich ihn eingeladen habe, hat er sofort gesagt, dass er an so einem speziellen Tag für mich dabei ist. Es freut mich sehr, dass Uli Hoeneß heute hier ist." In der Dokumentation über seine Karriere, die am 4. Juli in die Kinos kommt, verrät Kroos, dass er sich auch nach seiner Rückkehr vom persönlich erfolgreichen Intermezzo bei Bayer Leverkusen zu den Bayern nie richtig wertgeschätzt gefühlt habe. Seine damalige Vertragsverlängerung in München habe er rasch bereut.

Kroos spricht beim SPORTBUZZER über Bayern-Zeit

Im SPORTBUZZER-Interview hatte der Weltmeister von 2014 dazu erklärt: "Das Gefühl während und nach der Verlängerung war einfach komisch. Es hieß sofort: Jetzt hast du ja einen Topvertrag, jetzt musst du auch wieder besser spielen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Rahmen für eine Verlängerung, das habe ich bei Real Madrid zum Beispiel zweimal ganz anders erlebt. Das wird groß aufgezogen, da liegt man sich in den Armen, da sind alle glücklich. Das war bei Bayern etwas anders."

Toni Kroos als Jugendspieler bei seinem Heimatverein Greifswalder SC. ©

ANZEIGE: 50% auf Freizeit- und Sportset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.