Toni Kroos sieht DFB-Team vor viel Arbeit: "Brauchen mehr Lösungen und Selbstvertrauen"

Am Sonntag fiel der Ausgleich bereits in der 58. Minute durch Silvan Widmer. Doch am Ende waren die Schweizer dem Sieg näher als die Deutschen, die die Begegnung zuvor eigentlich im Griff zu haben schienen. Besonders bitter: Die DFB-Bilanz in der Nations League nimmt immer mehr bedenkliche Züge an. In dem noch verhältnismäßig neuen Wettbewerb gelang saisonübergreifend in sechs Anläufen noch kein ein einziger Sieg. Die nächsten Chancen gibt es im Oktober. Dann geht es in der Nations League gegen die Ukraine und die Schweiz.