Löw-Lob für Real-Star: Toni Kroos vor 100. Länderspiel - Diese Spieler sind bereits im Hunderter-Klub des DFB

Natürlich lechzt der ultraehrgeizige, aber niemals nervöse Toni auch nach diesem Pokal. „Die Europameisterschaft ist das Hauptziel“, sagte er vor Beginn dieser Saison nicht umsonst. An diesem Dienstag will er erst mal ein Jubiläum feiern, welches vor ihm erst 15 Nationalspieler begingen: Mit der Nations-League-Partie gegen die Schweiz (20.45 Uhr, ARD) kann Kroos in den Hunderter-Klub des DFB (siehe Galerie) aufsteigen, den Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit 150 Einsätzen anführt. Ob sich der Boss im aktuellen Mittelfeld auch diese Bestmarke noch schnappen wird, ist trotz der mehr werdenden Wettbewerbe fraglich. Zumal der dreifache Vater Kroos ein Familienmensch ist, der sich vermutlich eher früher als später ganz seinen Liebsten widmen will.

Im Nationaltrikot debütierte er kurz vor der WM 2010 in Südafrika bei einem 0:1 gegen Argentinien in München. Seitdem ist er praktisch ununterbrochen Lenker und Denker, Taktgeber und Metronom im deutschen Spiel. Goretzka beschreibt es so: "Toni ist kein typischer aggressiver Leader, aber ein unglaublicher Fixpunkt, der immer den Ball haben will. Er findet immer eine Lösung, egal wie kompliziert die Situation ist. Und er ist unfassbar wichtig, gerade für die jüngeren Spieler, weil er weiß, wie man Spiele gewinnt und Titel holt.“

Natürlich reiht sich auch der Bundestrainer ein in die Riege der Gratulanten. Wenn Löw über das Außergewöhnliche an Toni Kroos spricht, erinnert er sich immer wieder an den Tag des WM-Finals 2014 in Rio de Janeiro gegen Argentinien. "Alle waren angespannt“, sagt Löw. "Nur Toni war die Ruhe selbst. Er hat so viel Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten, dass er praktisch nie nervös wird. Egal, ob vor einem WM- oder Champions-League-Finale oder vor einem Freundschaftsspiel. Das ist schon eine seiner ganz besonderen Qualitäten.“ Zudem lobte Löw die "permanente Entwicklung“ seines Spielmachers. "Was Toni seit Jahren an Konstanz und Klasse zeigt, ist einmalig.“