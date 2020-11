Gegen Ukraine gesperrt: Darum reist Real-Profi Kroos vor Spanien-Spiel trotzdem zum DFB-Team nach Leipzig

Es war ein Schelm, wer Böses dabei dachte, als Toni Kroos beim 3:3 in der Nations League im Oktober gegen die Schweiz in der 66. Minute Granit Xhaka mit einem taktischen Foul stoppte und die Gelbe Karte kassierte… Es war seine zweite im laufenden Wettbewerb und bedeute eine Sperre für die nächste Partie am kommenden Samstag in Leipzig gegen die Ukraine (20.45 Uhr, ZDF). Beim Abschluss der Gruppenphase am nächsten Dienstag in Sevilla gegen Spanien (20.45 Uhr, ZDF) ist der Mittelfeldstar von Real Madrid dann wieder spielberechtigt. Es lag also – gerade in Coronazeiten - auf der Hand, dass Kroos erst in seiner aktuellen Heimat zum DFB-Team stößt und sich den Trip nach Leipzig spart. Möglicherweise hatte er das bei seinem Foul zumindest im Hinterkopf. Doch am Donnerstag wird er trotzdem vom Bundestrainer im Mannschaftshotel erwartet.

"Ich werde mich am Donnerstag auf den Weg zur Nationalmannschaft machen. Sechs oder sieben Spieler, zum Großteil die Bayern-Spieler, Timo Werner aus London und ich kommen alle am Donnerstag. Wir sind dann für die zwei Nations-League-Spiele eingeplant, wobei ich ja beim ersten passen muss, da ich dort gesperrt bin“, sagte Kroos in seinem Podcast Einfach mal luppen. "Nach dem Spanien-Spiel werde ich dann mit der spanischen Mannschaft zurückzureisen, da die nach den Spielen immer nach Madrid fliegt."