Toni Kroos erklärt: Darum wurde es mit dem FC Bayern nie die große Liebe

Nationalspieler Toni Kroos hat seine Zeit beim FC Bayern erneut kritisch beleuchtet . Im SPORT BUZZER-Interview versucht der 29-Jährige zu erklären, warum es für ihn beim deutschen Rekordmeister nie so richtig gepasst hat. "Vielleicht wurde ich von vielen zu schnell in eine Schublade gedrängt, auch aufgrund meines Spielstils, der in Deutschland lange umstritten war. Nach dem Motto: Der kämpft und grätscht nicht - die typisch deutschen Tugenden halt", sagt Kroos, der von 2006 bis 2014 in München unter Vertrag stand. Während dieser Zeit war er von 2009 bis 2010 an Bayer Leverkusen ausgeliehen.

Wie Kroos in einer Dokumentation über seine Karriere, die am 4. Juli in die Kinos kommt, verrät, habe er sich auch nach seiner Rückkehr vom persönlich erfolgreichen Intermezzo in Leverkusen zu den Bayern nie richtig wertgeschätzt gefühlt. Seine damalige Vertragsverlängerung in München habe er rasch bereut. "Das Gefühl während und nach der Verlängerung war einfach komisch. Es hieß sofort: Jetzt hast du ja einen Topvertrag, jetzt musst du auch wieder besser spielen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Rahmen für eine Verlängerung, das habe ich bei Real Madrid zum Beispiel zweimal ganz anders erlebt. Das wird groß aufgezogen, da liegt man sich in den Armen, da sind alle glücklich. Das war bei Bayern etwas anders", sagte Kroos dem SPORTBUZZER.