Gelb nach missglücktem Kunststück des Gegners: Real-Profi Toni Kroos reagiert mit Ironie auf Verwarnung

Auf diese Verwarnung konnte Toni Kroos nur mit Galgenhumor und Ironie reagieren. "Gelbe Karte. Natürlich", schrieb der frühere deutsche Nationalspieler in Diensten des spanischen Rekordmeisters Real Madrid am Freitag in den sozialen Netzwerken. Dazu stellte der 32-Jährige ein kurzes Video der skurrilen Szene vom Pokal-Achtelfinale gegen den FC Elche, das die Königlichen mit viel Mühe 2:1 nach Verlängerung gewonnen hatten.

