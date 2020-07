Toni Kroos und Greifswalder FC dementieren Investition von Real-Profi in Stadion-Bau

Der Einstieg von Toni Kroos als Geldgeber für den Stadion-Neubau in Greifswald wird offenbar nicht zustande kommen. Zuvor hatte die Ostsee-Zeitung berichtet , dass der 30 Jahre alte Profi von Real Madrid seinen Heimat- und Jugendverein finanziell unterstützen wolle. Demnach gebe es Gespräche zwischen beiden Parteien, statt eines Neubaus am Stadtrand sei auch eine finanzielle Unterstützung beim Umbau des Volksstadions, der Heimstätte des GFC, denkbar. Doch kurze Zeit später dementierten Kroos selbst und der Oberligist die Meldung.

In der Pressemitteilung der Greifswalder heißt es: „Natürlich sind wir als Verein bestrebt uns stetig weiterzuentwickeln. Das betrifft natürlich alle Bereiche unseres Vereins. Wir stehen mit Toni derzeit nicht im Kontakt im Hinblick auf einen Stadionneubau." Der Weltmeister von 2014 meldete sich via Twitter zu Wort. "Toni Kroos plant kein neues Fussballstadion in Greifswald", schrieb er - und meinte: "Informationen leider komplett falsch"