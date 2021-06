DFB-Kader zunehmend komplett: Kroos und Musiala vor Rückkehr ins Training - Goretzka reist an

Toni Kroos von Real Madrid und Bayern-Youngster Jamal Musiala stehen im EM-Vorbereitungscamp der deutschen Nationalmannschaft vor dem Einstieg ins Teamtraining. Dies gab der DFB am Dienstagmittag bekannt. Kroos war nach einer Corona-Infektion und anschließender Quarantäne erst am Sonntag in Seefeld eingetroffen und hatte sich umgehend weiteren Untersuchungen unterzogen. Musiala musste auf die Einheiten in Österreich bislang wegen muskulärer Probleme verzichten. Auch wenn das Duo im Abschlusstraining vor dem Testspiel am Mittwochabend in Innsbruck gegen Dänemark auf dem Platz stehen soll, käme ein Einsatz wohl noch zu früh. "Bei Jamal und Toni muss man nach der Vorgeschichte von Tag zu Tag sehen. Wir werden morgen sehen, wie sie das Training verkraften und wie der weitere Verlauf ist", sagte DFB-Assistenztrainer Marcus Sorg. Anzeige

Ähnliches gilt auch für Leon Goretzka (FC Bayern), der am Dienstag in Seefeld eintraf und nach seiner Muskelverletzung die Vorbereitung aufnahm. Am Donnerstag komplettieren dann die Champions-League-Finalteilnehmer Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner (alle FC Chelsea) und Ilkay Gündogan (Manchester City) den 26-köpfigen Kader, an dem Bundestrainer Joachim Löw vor Ablauf der Meldefrist keine Veränderungen mehr vornahm.