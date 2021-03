Löw-Abschied: So denkt Nationalspieler Toni Kroos über die Entscheidung des Bundestrainers

15 Jahre Bundestrainer - Kroos: "Ich hätte so lange nicht durchgehalten"

Der Mittelfeldstar von Real Madrid, der nach seiner Karriere nicht Trainer werden will, fügte mit Blick auf die 15-jährige Amtszeit Löws hinzu: „Ich hätte so lange nicht durchgehalten.“ Von 2004 bis 2006 fungierte der heute 61-Jährige als Assistent von Jürgen Klinsmann, übernahm nach der Heim-WM das Amt des Chef-Bundestrainers. 2010 wurde er WM-Dritter, ehe sein Team 2014 den Weltmeister-Pokal in Empfang nehmen durfte. Bei Europameisterschaften reichte es noch nicht zu einem Titel: Die Löw-Auswahl wurde 2008 Vize-Europameister und erreichte zweimal das Halbfinale (2012, 2016).