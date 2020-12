Nach Karriereende: Toni Kroos erwägt Wechsel ins TV-Geschäft - Trainer-Job kein Thema

Nationalspieler Toni Kroos erwägt nach dem Ende seiner aktiven Karriere einen Wechsel ins TV-Geschäft. "Was ich mir vorstellen könnte, wenn du da mal einen coolen Kommentator hast, da an der Seite zu sitzen, mit zu kommentieren, gewisse Sachen zu erklären. Das ist ja was anderes als ein Experte, der sitzt nach dem Spiel da und sagt, was schlecht oder was gut war", sagte der 30-Jährige im Interview mit Johannes B. Kerner für das MagentaTV-Format "Bestbesetzung", das am Freitag ausgestrahlt wird. Dass er dem Fußball als Trainer erhalten bleibt, kann sich Kroos hingegen nicht vorstellen.

