Toni Kroos versteht Kritik von André Schürrle am Profi-Fußball: Trifft absolut zu

Toni Kroos kann die Kritik seines zurückgetretenen Nationalmannschaftskollegen André Schürrle an der Fußball-Branche nachvollziehen. Schürrle hatte in der Vorwoche im Nachrichtenmagazin Der Spiegel seine Karriereende erklärt. Zugleich hatte er bemängelt, dass Schwäche nicht gezeigt und Ehrlichkeit nicht gewünscht sei. Die Aussagen „treffen absolut zu 100 Prozent heutzutage auf das Business zu“, sagte Toni Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcast Einfach mal Luppen, den er mit seinem Bruder Felix betreibt.