Besuch von Stargast Toni Kroos: Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Eigentlich kommen die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit …“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ganz gut alleine klar – zumindest meistens. Doch besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb haben sich die beiden zum Start der Europameisterschaft einen Gast eingeladen – und der ist kein Geringerer als Toni Kroos!

25 Trophäen hat der „Titelhamster“ in seiner Karriere schon eingesammelt, nur der EM-Pott fehlt in seiner Sammlung. Wie er die Chancen darauf einschätzt, was er über die Startaufstellung von Lothar Matthäus denkt und warum Joachim Löw im Ausland viel besser gesehen wird als in Deutschland, erzählt er in der aktuellen Ausgabe, die zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar ist.