Real-Madrid-Star Toni Kroos adelt Pep Guardiola: "Habe es geliebt, unter ihm zu spielen"

Am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) treffen die Königlichen mit Stratege Kroos im Achtelfinale der Champions League auf die Guardiola-Truppe. In der Saison 2013/14 arbeitete der Weltmeister unter dem Katalanen in München. Kroos kam in seiner Zeit mit dem spanischen Coach zu 51 Pflichtspielen (vier Tore, neun Vorlagen). "Wenn man die Bayern-Spieler heute fragt, werden sie immer noch sagen, dass er sportlich der beste Trainer war. Ich habe es geliebt, das eine Jahr unter ihm zu spielen", betonte Kroos.