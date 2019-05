Kommt Toni Kroos? PSG-Trainer Tuchel plant 200-Millionen-Angriff auf Real Madrid

Nach einer wieder mal enttäuschenden Saison mit dem frühen Ausscheiden aus der Champions League plant Paris Saint-Germain französischen Medienberichten zufolge erneut eine massive Transferoffensive. Um mit Trainer Thomas Tuchel endlich den gewünschen Erfolg in der Königsklasse zu erreichen, ist Klubchef Nasser Al-Khelaifi mit dem steinreichen Emirat Katar im Rücken laut Le Parisien bereit, nochmals besonders tief in die Tasche zu greifen.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren mit Neymar, Kylian Mbappé, Leandro Paredes oder Thilo Kehrer bereits Stars für über 400 Millionen Euro nach Paris kamen, wird nun Real Madrid ins Visier gekommen. Ganz konkret scheint es den PSG-Verantwortlichen darum zu gehen, ihrer Mannschaft erfahrene Spieler zuzuführen. So sollen auf der Einkaufsliste der Franzosen die Namen des deutschen Weltmeisters Toni Kroos, von Gareth Bale (beide 29) und Isco (27) ganz oben stehen. Das Trio gewann mit den "Königlichen" bereits mehrfach die Champions League.

Toni Kroos hatte Abschied von Real Madrid zuletzt dementiert

Für das offensive Real-Trio würde PSG tief in die Tasche greifen, von bis zu 210 Millionen Euro ist dabei die Rede. Im Frühjahr hatte die AS berichtet, dass Trainer-Rückkehrer Zinedine Zidane Real für die Zukunft neu aufstellen und dabei auf zahlreiche Leistungsträger der Vergangenheit verzichten wolle. Auch Kroos wurde mit einem Abgang in Verbindung gebracht, damals dementierte der ehemalige Bayern-Star vehement via Twitter. Doch ein Umbruch ist nach dem frühen Ausscheiden in der Champions League unausweichlich, denn Real scheint über den Zenit der vergangenen Jahre hinweg zu sein.