Toni Kroos schnippisch und angefressen: "Druck ist groß - da muss man nicht drüber reden"

Toni Kroos war angefressen. 90 Minuten hatte die deutsche Nationalmannschaft dem Weltmeister die Stirn geboten und stand am Ende doch mit leeren Händen da. 0:1 zum Auftakt der Europameisterschaft gegen Frankreich - trotz einer insgesamt ansprechenden Vorstellung und nur wegen eines Eigentores von Mats Hummels (20.). "Wir haben relativ viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Kroos nach dem Spiel am ZDF-Mikrofon: "Wir hatten nicht weniger Chancen als Frankreich." Als Reporter Boris Büchler daraufhin auf die beiden nicht anerkannten Tore der Franzosen durch Kylian Mbappé (66.) und Karim Benzema (85.) verwies, wurde der DFB-Regisseur schnippisch.

