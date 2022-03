Real-Star Kroos adelt Viertelfinal-Gegner FC Chelsea: "Gibt kaum einen größeren Brocken"

Real Madrid hatte sich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und so das Ticket für die Runde der besten Acht gelöst. Im Hinspiel am 6. April steht an der Stamford Bridge das erste Duell mit dem FC Chelsea um Trainer Thomas Tuchel an, ehe am 12. April das Rückspiel vor heimischem Publikum im Estadio Santiago Bernabéu ausgetragen wird. "Es hat sich wahrscheinlich im Achtelfinale auch keiner Paris gewünscht, es hat sich wahrscheinlich im Viertelfinale keiner Chelsea gewünscht", sagte Kroos: "Aber das ist so, wir nehmen das an."