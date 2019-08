Toni Kroos über das neue Real Madrid und den Auftakt von Neuzugang Luka Jovic: "Deshalb war es schwierig für ihn"

Er ist erst wenige Wochen bei den Königlichen und hat die schwierige Aufgabe, sich in diesem Weltklub voller Superstars zu etablieren: Luka Jovic. Für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro wechselte der Stürmer im Juni von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid . Zu den großen Namen, mit denen der Bosnier ab sofort die Kabine teilt, gehört auch Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 hat sich im Interview mit dem Kicker nun ausführlich über das neue Real geäußert, zu dem auch Jovic in den kommenden Jahren seinen Teil beitragen soll.

Die Vorbereitung lief für Jovic eigentlich soweit nach Plan, ehe er sich bei der 3:7-Klatsche im International Champions Cup gegen Erzrivale Atlético Madrid am linken Knöchel verletzte. Nach nicht einmal einer halben Stunde musste der 21-Jährige vom Platz. "Er hat sich gut integriert, hatte aber Pech in den Testspielen mit einer Verletzung. So viele Minuten auf dem Platz hatte er mit der Mannschaft noch nicht", erinnert sich groß.

Kroos über die neuen Real-Talente im Kader: "Es ist ein Projekt über Jahre, nicht für den Moment"

Aus diesem Grund sei es schwierig für ihn gewesen, sich einzuspielen. "Aber Jovic ist eine Option, die uns verstärken wird mit dem, was er kann, nämlich Tore zu schießen", so der deutsche Nationalspieler. Neben dem 28-jährigen Königstransfer Eden Hazard haben sich die Königlichen zur Saison 2019/20 vornehmlich mit jungen Spielern verstärkt, darunter Eder Militao (21), Rodrygo (18) und Vinicius Junior (19). Diese Investitionen seien laut Kroos vor allem für die Zukunft getätigt worden: "Es ist ein Projekt über Jahre, nicht für den Moment."

Trotz des Blicks in die Zukunft muss Real, um den hohen Ansprüchen der Verantwortlichen gerecht werden zu können, möglichst schnell auf die Siegerstraße zurückfinden - nach einer Saison, in der man in La Liga nur Dritter wurde, in der Champions League im Achtelfinale und im Pokal im Halbfinale scheiterte. Aus Sicht des Mittelfeldspielers sollte man diese Saison jedoch nicht überbewerten: "Wir können nicht in Anspruch nehmen, dass wir die drei Jahre davor wiederholen wollen, mit dem Gewinn der Champions League dreimal hintereinander - dieses Ziel hatten wir uns damals auch nicht gesetzt, weil es einfach unmöglich schien."