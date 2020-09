Kroos verteidigt Entscheidung gegen Müller-Comeback beim DFB: "Löw geht es nicht nur um die Form von heute"

Sein 100. Länderspiel vor knapp zwei Jahren sollte bis heute sein letztes sein: Trotz einer grandiosen Saison beim FC Bayern München, die das Team mit dem Triple krönte, hat Thomas Müller weiterhin keine Zukunft mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Das machte Bundestrainer Joachim Löw zuletzt immer wieder klar: "Thomas Müller ist ein klasse Spieler, keine Frage, aber ich vertraue auf die Jungen", sagte Löw erst am Donnerstag nach dem 1:1 beim Nations-League-Auftakt gegen Spanien über den 30-Jährigen. "Wir haben den Umbruch durchaus gut bewältigt, von dem her bleibe ich bei meiner Meinung." Eine Meinung, die in Deutschland oftmals kontrovers diskutiert wird. Im Interview mit der Bild am Sonntag ist Toni Kroos dem Bundestrainer nun zur Seite gesprungen.