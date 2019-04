Toni Kroos dementiert freiwilligen Abschied von Real Madrid: "Absolut falsch"

Mit nur drei Wörtern hat Toni Kroos auf den Bericht der spanischen Tageszeitung AS zu einem möglichen Transfer im Sommer reagiert - und diesen ins Reich der Fabeln verwiesen. Via Twitter schrieb der 29-jährige deutsche Nationalspieler von Real Madrid auf spanisch: "Información absolutamente falsa" (zu deutsch: "Die Informationen sind absolut falsch").

Kroos reagiert prompt via Twitter

Damit nahm er den aufgekommenen Gerüchten nur wenigen Stunden nach der Veröffentlichung den Wind aus den Segeln. AS hatte am Freitagmorgen mit Bezug auf eigene Quellen berichtet, dass Kroos im Sommer seinen Abschied aus Madrid plane. Allein der Verein und Real-Coach Zinedine Zidane hätten demnach noch zustimmen müssen. Doch der Widerspruch von Kroos zu diesen Informationen folgte am Freitagmittag prompt.

Trotz bisher 38 Pflichtspieleinsätzen konnte Kroos in der laufenden Saison nie vollends überzeugen - ebenso wenig wie das gesamte Madrider Star-Ensemble. Die gesamte Spielzeit verläuft für den Champions-League-Seriensieger von 2016 bis 2018 enttäuschend: Achtelfinal-Aus gegen Ajax Amsterdam in der Königsklasse, Halbfinal-Aus gegen FC Barcelona im Pokal, in der Liga als Tabellendritter schon 13 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Barca.

Kroos derzeit 80 Millionen Euro wert

Der Vertrag des Ex-Bayern-Spielers in Madrid läuft noch bis Sommer 2022. Kroos ist laut dem Portal transfermarkt.de aktuell 80 Millionen Euro wert. In etwa diese Summe müsste der neue Klub des DFB-Stars tatsächlich in die Hand nehmen, um ihn zu verpflichten. Das Ziel von Kroos ist dabei noch offen. Im vergangenen Jahr war Manchester United an dem Weltmeister von 2014 interessiert. Als Ersatz bei Real werden hingegen schon jetzt einige Namen genannt: Man-United-Star Paul Pogba oder Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) sind nur zwei davon.

