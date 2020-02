Toni Kroos enthüllt: Transfer zu Manchester United "war im Grunde beschlossen"

Über viele Jahre galt Toni Kroos immer wieder als Kandidat für die Spitzenklubs der Premier League. Denn der Weltmeister überzeugt beim FC Bayern München und Real Madrid seit über einem Jahrzehnt mit Weltklasse-Leistungen - und war so oft genug auch bei Manchester United, dem FC Chelsea oder Manchester City im Gespräch. Zu einem Wechsel des Weltmeisters nach England kam es allerdings nur fast: 2014 hatte sich Kroos mit ManUtd auf einen Transfer verständigt, wie Kroos jetzt - sechs Jahre später - in einem Interview mit dem Portal The Athletic enthüllt hat. Der Wechsel kam jedoch trotz der Einigung nicht zustande, der damals 24-Jährige wechselte stattdessen zu Real Madrid.