Toni Kroos für Paul Pogba: Bericht über spektakulären Tausch zwischen Real Madrid und ManUnited

Wie lange geht das noch gut zwischen Paul Pogba und Manchester United ? Zuletzt gab es immer wieder Wirbel um den Superstar der "Red Devils". So ließ Mino Raiola, der Berater des Weltmeisters von 2018, in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica vor wenigen Tagen kein gutes Haar am englischen Rekordmeister . "Heute würde ich keinen Spieler mehr dort hinbringen. Sie würden selbst Maradona, Pele und Maldini ruinieren", ätze der berüchtigte Spielervermittler. "Paul braucht ein Team und einen Klub wie in seiner ersten Saison bei Juventus." Nach Informationen der englischen Zeitung The Sun könnte dieser Klub bald Real Madrid heißen - und der deutsche Nationalspieler Toni Kroos im Tausch den Verein wechseln.

Transfer von Paul Pogba zu Real Madrid? Dreistellige Ablöse ohne Kroos-Tausch

Toni Kroos wäre 2014 fast zu Manchester United gewechselt

Fakt ist allerdings: Kroos wäre nach dem WM-Triumph mit Deutschland in Brasilien fast zu Manchester United gewechselt. Im Gespräch mit dem Magazin "GQ" berichtete Kroos über die Verhandlungen. "Letztlich sind wir so auseinandergegangen, dass wir es machen. Wir waren also mündlich einig", sagte der DFB-Star. Doch dann wurde der damalige Trainer David Moyes entlassen und der Transfer vom FC Bayern zerschlug sich. "Ja, es war knapp. Fast wäre ich zu Manchester United gegangen. Aber es ist eben nicht so gekommen", so Kroos: "Das Einzige, was ich ziemlich sicher sagen kann: Mit Manchester United hätte ich wohl nicht dreimal die Champions League gewonnen."