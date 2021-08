Toni Kroos greift Uli Hoeneß nach Verbalattacke an: TV-Auftritte "etwas fragwürdig"

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM wurde medial vor allem die Rolle von Toni Kroos diskutiert. Der 31-Jährige ist inzwischen aus dem DFB-Team zurückgetreten, musste sich im Anschluss an das Turnier jedoch noch einige "Abschiedsworte" anhören. Allen voran von Uli Hoeneß, der Mitte Juli zu einer beispiellosen Verbalattacke gegen den Mittelfeldspieler von Real Madrid angesetzt hatte. Kroos habe "in diesem Fußball nichts mehr verloren", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im "Doppelpass" von Sport1 - und veranlasste Kroos mit dieser scharfen Kritik sogar zu einer kaum weniger deutlichen Retourkutsche via Twitter.

