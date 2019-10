Sorgen um Toni Kroos: DFB-Star verletzt sich bei Sieg von Real Madrid gegen Granada

Areola-Patzer macht es nochmal spannend

Trotzdem spielte das Team des zuletzt kritisierten Trainers Zinedine Zidane die Partie nicht souverän zuende und musste noch einmal bangen. Darwin Machis per Elfmeter in der 69. Minute und Domingos Duarte in der 78. brachten die Gäste aus Granada noch einmal heran. Bei Real leistete sich Ersatzkeeper Alphonse Aréola, der den erkrankten Thibaut Courtois vertrat, einige schwere Patzer. Am Ende machte der spät eingewechselte Ex-Bayern-Profi James Rodriguez alles klar (90.+3).