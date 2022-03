Toni Kroos verletzt: Sorge bei Real Madrid vor CL-Rückspiel gegen PSG

Eine knappe Woche vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain bangt der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid um den Einsatz von Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 und frühere Bayern-Profi habe sich beim Training verletzt, berichteten die Fachzeitung Diario AS und andere spanische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Vereinskreise. Eine Mitteilung des Clubs gab es zunächst nicht.

Anzeige