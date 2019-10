Real Madrid wehrt sich gegen DFB-Abstellung von Toni Kroos - Zidane: "Besser, wenn er hier bleibt"

Der Bundestrainer hatte Kroos für die Länderspiele am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und vier Tage später in der EM-Quali in Estland nominiert. Am Samstag beim 4:2-Sieg der Königlichen im Liga-Topspiel gegen den FC Granada war der Mittelfeldspieler aber nach 33 Minuten vom Platz gehumpelt. „Adduktorenprobleme“ am linken Oberschenkel, hieß es. Wie schwer der Weltmeister von 2014 verletzt ist, war zunächst aber unklar.