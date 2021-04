Toni Kroos vor Comeback bei Real Madrid - Startelf-Einsatz gegen Chelsea möglich

Toni Kroos steht Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen den FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel wohl wieder zur Verfügung. Nachdem er wegen Muskelschmerzen die drei letzten Spiele der Königlichen pausiert hatte, konnte der Nationalspieler am Sonntag wieder voll mit der Gruppe mittrainieren, wie spanische Medien berichteten. Der frühere Profi des FC Bayern habe sich fit gezeigt und werde am Dienstagabend höchstwahrscheinlich von Anfang eingesetzt werden können, hieß es.

