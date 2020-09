HSV-Profi Toni Leistner reagiert auf Fan-Attacke in Dresden: "War im Tunnel, voller Adrenalin"

HSV-Profi Toni Leistner hat aus dem Tribünensturm nach der Pokalniederlage des Hamburger Zweitligisten bei Dynamo Dresden (1:4) und der anschließenden Sperre seine Lehren gezogen. "Ich habe aus dem Fall gelernt und weiß: Ich habe eine Vorbild-Funktion und kann nicht jedes Mal bei Beleidigungen in den Block steigen und mir den Zuschauer packen und zur Rede stellen . Das wird nie mehr vorkommen", versprach der 30-Jährige in einem Interview mit der Sport Bild.

Allerdings betonte der gebürtige Dresdner, der nach seiner Aktion für je zwei Liga- und Pokalspiele gesperrt wurde, auch: "Eine Eintrittskarte für einen Zuschauer ist nicht der Freifahrtschein, Menschen auf eine übelste Art und Weise zu beleidigen." Die Sätze, die von dem Dresdner Fan geäußert wurden, wiederholte der HSV-Profi nicht: "Wenn ich an die Sätze denke, die ich von ihm hörte, pocht meine Halsschlagader gleich wieder." Der HSV-Profi bestätigte, dass der Zuschauer gesagt habe, dass er seine damals hochschwangere Frau so attackieren wolle, dass sie ihr Kind verliert. "Das war auch der Grund, warum bei mir komplett die Alarmglocken angingen. Für mich war klar: Ich muss meine Frau verteidigen, ich will den jungen Mann zur Rede stellen. Ich war im Tunnel, voller Adrenalin, deshalb bin ich in den Block gegangen", sagte der 30-Jährige.