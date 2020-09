HSV-Trainer Daniel Thioune kommentiert Pokal-Blamage - noch keine Bewertung von Leistner-Ausraster

Mit tiefer Enttäuschung hat der neue Trainer Daniel Thioune das peinliche Pokal-Aus des Hamburger SV beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden kommentiert. "Wir dachten, dass wir schon einen Schritt weiter sind – auch nach den letzten Ergebnissen. Heute haben wir einen auf die Nase bekommen und müssen das jetzt abhacken. Am Freitag geht es in der Liga weiter", meinte der Coach nach der heftigen 1:4-Pleite: "Für den Augenblick ist das Ergebnis sehr enttäuschend für uns. Wir wussten, was wir hier erwarten müssen – in der Konsequenz haben wir das aber nicht so angenommen."