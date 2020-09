Eklat in Dresden: Ex-Dynamo Leistner stürmt auf Tribüne und stößt Fan um

Dresden. Innenverteidiger Toni Leistner hat nach der 1:4-Niederlage seines neuen Vereins Hamburger SV bei seinem Ex-Klub Dynamo Dresden die Nerven verloren. Im Anschluss an die Erstrunden-Partie des DFB-Pokals am Montagabend stürmte der gebürtige Dresdner, der vor wenigen Wochen 30 Jahre alt geworden war, in den M-Block des Rudolf-Harbig-Stadions und knöpfte sich dort einen Dynamo-Fan vor. Das belegen Fotos und Videos von dem Vorfall. Demnach sprang der 1,90 Meter lange Abwehrmann über eine Mauer, bahnte sich auf der Tribüne seinen Weg einige Stufen nach oben. Auf der Treppe packte er einen Anhänger der Dresdner wütend am Kragen und stieß ihn nach hinten um.