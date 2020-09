Tribünen-Eklat in Dresden: HSV-Profi Toni Leistner erklärt seinen Angriff auf den Dynamo-Fan

Nach seinem Sturm auf die Tribüne und einem tätlichen Angriff auf einen Fan von Dynamo Dresden hat Innenverteidiger Toni Leistner vom Hamburger SV seinen Ausraster erklärt. "Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Damit kann ich normalerweise umgehen. Doch dann ging es extrem und massiv unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter", schrieb der 30-Jährige in einer Instagram-Story: "In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt, zumal dies ohnehin ein extrem emotionales Spiel für mich war."

Leistner weiter: "So etwas darf mir dennoch niemals passieren. Ich bin Familienvater, der als Vorbild dienen möchte. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten und kann nur versprechen, dass mir - egal, was mir an den Kopf geworfen wird - so etwas nie wieder passieren wird." Ob und welche Konsequenzen der Abwehrspieler vom DFB oder dem HSV zu erwarten hat, war am Montagabend noch offen.