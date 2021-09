Leistner kritisiert Ex-Klub HSV nach Vertragsauflösung: In Hamburg wird viel "über den Haufen geworfen"

Ähnlich hatte sich Sportvorstand Jonas Boldt am Sonntag in einem Interview auf der HSV-Webseite geäußert. Um erfolgreich zu sein, brauche man eine Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt und "deswegen war es für alle das Beste, einen sauberen Cut zu machen", sagte er zur Causa Leistner. "Wir haben uns vernünftig verabschiedet und deshalb wird Toni in Hamburg auch immer willkommen sein und wir können uns in die Augen gucken."