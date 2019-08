Bericht: Ehrenrat will Schalke-Spieler zu den Äußerungen von Clemens Tönnies befragen

Nach seiner verbalen Entgleisung muss sich der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 Clemens Tönnies am Dienstag vor dem Ehrenrat des Vereins für seine Aussagen verantworten . Dabei sollen offenbar auch aktuelle und ehemalige Spieler der "Königsblauen" zu Rate gezogen werden. Wie Bild berichtet, wird das Gremium offenbar die Ex-Spieler Naldo (36/aktuell bei der AS Monaco), Gerald Asamoah (40/Teammanager bei Schalke) und Thilo Kehrer (22/PSG), sowie die aktuellen Spieler Salif Sané (28) und Suat Serdar (22) befragen. Die (Ex-)Spieler sollen sich demnach dazu äußern, ob Tönnies ihnen gegenüber schon einmal mit rassistischen Ausfällen auffällig geworden ist.

Der Fleisch-Unternehmer Tönnies war in der vergangenen Woche wegen vermeintlich rassistischer Äußerungen bei einem Auftritt als Festredner scharf in die Kritik geraten. Er hatte Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte er. Später entschuldigte sich Tönnies für seine Äußerungen. Aus der Sportwelt setzte es trotzdem deutliche Kritik - unter anderem auch von Gerald Asamoah, der nun offenbar bei der Ehrenratssitzung angehört wird.