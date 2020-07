Nach Tönnies-Aus bei Schalke 04: Die Pressekonferenz mit Wagner, Schneider und Jobst im Liveticker

Einen Tag nach dem Rücktritt von Aufsichtsratchef Clemens Tönnies wird der Bundesligist FC Schalke 04 am Mittwoch seine Pläne zur künftigen Ausrichtung des Klubs bekanntgeben. Sportvorstand Jochen Schneider, Marketing-Chef Alexander Jobst und Cheftrainer David Wagner wollen sich um 11.30 Uhr in einer Pressekonferenz zu den Konsequenzen aus der Saison-Analyse und dem daraus resultierenden Neuanfang äußern.

Hier die Schalke-PK im Liveticker verfolgen:

Sportlich verlief die Bundesliga-Saison für den FC Schalke 04 nicht zufriedenstellend. 30 Punkte in der Vorrunde – danach verlor die Wagner-Elf völlig den Faden und gewann nach dem 18. Spieltag kein einzige Liga-Partie mehr. Damit ist der Revierklub der erste Verein, der in der Rückrunde trotz 16 sieglosen Spielen und nur neun Punkten nicht abstieg.

Wagner lehnte Rücktritt zuletzt ab - Leuthard kommt als Fitnesscoach zurück

Die Aufgaben soll künftig Werner Leuthard übernehmen, der in der Liga als Fitness-Fachmann gilt. Der 58-Jährige war bereits unter Ex-Trainer Felix Magath beim Revierklub tätig. Die Schalker mussten in der am Samstag zu Ende gehenden Saison zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Zeitweise standen Trainer David Wagner bis zu zehn Profis nicht zur Verfügung, was in der Rückrunde zu einem Absturz in der Tabelle führte.