Tönnies-Nachfolger bei Schalke 04: Das ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta

Er tritt das Erbe von Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 an: Dr. Jens Buchta ist der neue starke Mann des Ruhrpott-Klubs. Der Rechtsanwalt wurde nur wenige Stunden nach dem Rücktritt des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Tönnies einstimmig zu dessen Nachfolger gewählt, Das Amt ist Buchta nicht fremd. Der 57-Jährige übte es in seiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bereits im vergangenen Jahr für drei Monate aus, nachdem sich Tönnies wegen seiner vielfach als rassistisch bewerteten Äußerungen kurzzeitig zurückgezogen hatte.

Buchta, der als Anwalt insbesondere in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A (Transaktionen im Unternehmensbereich) tätig ist, sitzt bereits seit dem Jahr 2006 im Aufsichtsrat beim Bundesliga-Klub und war seitdem an einigen einschneidenden Entscheidungen des Reviervereins beteiligt - meist als Berater und Vertrauter von Boss Tönnies. So soll es im Aufsichtsrat der Schalker vor allem beim Manager-Wechsel im Jahr 2016 von Horst Heldt zu Christian Heidel Unmut gegeben haben. Der Vorwurf: Tönnies ziehe neben Aufsichtsratsmitglied Peter Lange nur noch seinen Stellvertreter Buchta bei Entscheidungen zu Rate - und nicht das komplette Gremium.

Nun ist Buchta zunächst auf sich allein gestellt: Wer an seiner Stelle nun stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats wird, werde laut Mitteilung von Schalke 04 ebenso wie die Besetzung der einzelnen Ausschüsse bei der nächsten Klausurtagung des Aufsichtsrats im Juli beschlossen. Neben dem gebürtigen Essener Buchta und Tönnies, der mit sofortiger Wirkung aus dem Gremium ausscheidet, gehören dem Aufsichtsrat die von der Mitgliederversammlung gewählten Moritz Dörnemann, Prof. Dr. Stefan Gesenhues, Uwe Kemmer, Peter Lange und Huub Stevens, der Fanclub-Vertreter Heiner Tümmers sowie die kooptierten Mitglieder Ulrich Köllmann, Matthias Warnig und Dirk Metz an.

Auf Buchta wartet bei Schalke 04 einiges an Arbeit

Auf Buchta als neuen Chef kommt ab sofort einiges an Arbeit zu. Tönnies hinterlässt einen Klub, der finanziell und sportlich tief in der Krise steckt. Die Mannschaft von Trainer David Wagner gewann am letzten Spieltag auch ihr 16. Bundesliga-Spiel in Folge nicht. Finanziell soll den Schalkern, die bereits vor der Corona-Krise für das Geschäftsjahr 2019 Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro vermeldet hatten, laut Medienberichten eine Bürgschaft des Landes NRW in Höhe von 40 Millionen Euro wieder auf die Beine helfen. Auch darüber hat Buchta nun zu entscheiden.