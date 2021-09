Vom "neuen Jan Ullrich" bis zum WM-Titel: Der perfekte Karriere-Abgang von Radprofi Tony Martin

Freude und Erleichterung machten sich im Gesicht von Tony Martin breit. Am letzten Tag seiner Karriere legte er mit seinen Teamkollegen Max Walscheid und Nikias Arndt noch einmal ein Pfund vor. In der ersten, nur von den Männern gefahrenen Runde der Mixed Staffel legten sie am Mittwoch eine Zwischenbestzeit vor. Die wurde kurz darauf zwar noch vom italienischen Trio um den Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna geknackt. Aber Martin konnte in Brügge zu Recht die Faust ballen. Anzeige

Der Weltmeistertitel in diesem noch sehr jungen Mannschaftswettbewerb war drin. Denn für die deutschen Farben griffen nach ihm drei Frauen des Goldvierers von Tokio ins Rennen ein. Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger fuhren zwar nicht die Bestzeit bei den Frauen. Ihre Zeit reichte aber aus, um die Italienerinnen abzufangen und dreizehn Sekunden Vorsprung auf die Niederlande zu verteidigen.

"Es ist ein Traum, mit WM-Gold zu gehen. Wir haben auf Gold gehofft, jetzt ist der Traum wahr geworden. Nun ist Zeit zu feiern", sagte Martin nach seinem letzten Coup. Lisa Klein fügte hinzu: "Wir sind alle über das Limit gegangen. Das ist atemberaubend. Das ist so eine Ehre, mit Tony zu fahren. Das ist ein Geschenk für ihn."

Mit diesem Regenbogentrikot geht eine große Karriere standesgemäß zu Ende. 50 Siege holte Martin allein bei Einzelzeitfahren. Vier WM-Titel waren darunter, hinzu kommen drei Siege im Teamzeitfahren und jetzt der Jubiläumserfolg in der Mixed Staffel. Das erste Mal triumphierte er in seiner Spezialdisziplin bei den Profis im fernen Jahr 2005, bei der Rothaus-Regio-Tour. Der junge Tony Martin war aber auch für Siege aus dem Feld heraus gut. Ins internationale Rampenlicht fuhr er sich 2009. Bei der Königsetappe zum Mont Ventoux wurde der Tour-de-France-Debütant sensationeller Zweiter.

Fußspuren von Jan Ullrich zu groß? Viele sahen in ihm bereits einen neuen Jan Ullrich – jung, talentiert, mutig und in den Bergen gut. An diesem Erwartungsdruck hatte Martin allerdings auch zu tragen. Im Hochgebirge reichte sein Talent dann doch nicht für die großen Rundfahrtsiege aus. Er schulte um auf Zeitfahren, und prägte darin eine Ära.

Zugleich musste Martin sich mit der verbrannten Erde auseinandersetzen, die sein Jugendidol Jan Ullrich und dessen Generation mit den Dopingpraktiken bei den deutschen Rennställen Telekom und Gerolsteiner hinterlassen hatten. Martin positionierte sich früh – und glaubwürdig – als Dopinggegner. Er forderte harte Strafen für Doper, bis hin zu Gefängnisstrafen. Er kritisierte auch die UCI, als sie in der Salbutamolaffäre des Chris Froome mit zweierlei Maß operierte und den damaligen Superstar vor einer Sperre verschonte.



In seiner Karriere war Martin auch mehr als nur ein Zeitfahrer. Er holte spektakuläre Tagessiege bei der Tour de France. Die knapp 60 Kilometer lange Solofahrt durch die Vogesen, die er mit einem Triumph krönte, machte den ihm von belgischen Fans verliehenen Kampfnamen "Panzerwagen" weltbekannt. Martin schien in seiner schieren Beinkraft unzerstörbar. An diesem Tage war er auch uneinholbar.

Ex-Teamkollege Lefevere: "Tony verrichtet bei uns Arbeit von zwei Leuten" Meist aber stellte er seine Kräfte in den Dienst seiner Teams. Er hielt über viele Stunden während einer Etappe für Topsprinter Mark Cavendish die Ausreißergruppen in Schlagdistanz. Er war auch eine wichtige Größe im Sprintzug auf den letzten zehn Kilometern. "Tony verrichtet bei uns die Arbeit von zwei Leuten", lobte ihn einmal sein damaliger Teamchef bei Quick Step, Patrick Lefevere, gegenüber dieser Zeitung. In späteren Jahren war Martin ein wichtiger Helfer bei den Rundfahrterfolgen des dreifachen Vuelta-Champions Primoz Roglic. Dass er nun seine Laufbahn mit einem Teamwettbewerb beendet, passt also bestens ins Bild.