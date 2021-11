Tony Schmidt führt Laubegast zum Kantersieg, Freital verliert Tabellenführung

Dresden. Am 10. Spieltag gab es in der Fußball-Landesliga einen Führungswechsel, obwohl der bisherige Spitzenreiter SC Freital seine Partie bei der SG Striesen mit 1:0 gewann. Verfolger Großenhainer FV feierte aber zur gleichen Zeit einen 5:0-Heimsieg über Germania Mittweida und verweist auf die nunmehr um zwei Treffer bessere Tordifferenz.

In Dresden entschied sich Freitals Cheftrainer Knut Michael für eine Veränderung in der Startelf. Clemens Krüger spielte erstmals in dieser Saison von Beginn an – und erzielte nach 25 Minuten das Tor des Tages. Knut Michael nahm erfreut zur Kenntnis, dass seine Mannschaft bereits zum neunten Mal ohne Gegentor blieb, „aber offensiv geht uns im letzten Drittel die Zielstrebigkeit etwas verloren oder wir treffen die falschen Entscheidungen.“ Sein Striesener Kollege Till Schubert war trotz der Heimniederlage nicht unzufrieden: „Wir können mit dem Ergebnis gut leben. Freital hat sehr souverän agiert, wir hatten überhaupt keine Tormöglichkeit. Der Sportclub ist einfach auf jeder Position besser besetzt. Gut ist, dass wir uns nicht abschießen lassen, punkten müssen wir gegen andere Teams.“