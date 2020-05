Anfangs belächelt, nun deutscher Meister: Tony Tute findet die passende Kombination

Die skeptischen Blicke seiner Mitstreiter sind Tony Tute noch präsent. Mitleid? Spott? Beides empfing den damals 18 Jahre jungen Mann aus Bissendorf-Wietze wohl zu gleichen Teilen, als er im Jahr 2012 bei seinen ersten Automobilslaloms aufschlug. Der Grund: Mit seinem 13 Jahre alten VW Lupo hatte Tute sich ein Fahrzeug zugelegt, das den meisten Fahrern für die schnellen Richtungswechsel zwischen den aufgestellten Pylonen bei Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern (für jeden umgeworfenen Leitkegel kassiert der Pilot drei Strafsekunden) ungeeignet erschien. Die Reaktionen waren in etwa so, als hätte sich der Wedemärker mit einem gebrauchten Klapprad zur Tour de France angemeldet.

Sich von anfänglichen Schwierigkeiten nicht direkt aus der Kurve tragen zu lassen, diese Fähigkeit besaß Tony schon in jungen Jahren. Angefixt von einer feuerroten Michael-Schumacher-Rennanzugkombination für Kinder, die er in einer Tankstelle erspäht hatte und sich von seinem Onkel Detlev schenken ließ, ging es im Alter von fünf Jahren erstmalig auf eine Leihkartbahn nach Vinnhorst. Doch welche Enttäuschung: „Ich bin für die Karts noch zu klein gewesen und konnte nur zugucken“, erzählt der Bissendorfer lachend.

Das Tony Tute in wochenlanger Arbeit nach seinen Vorstellungen umbaute. Sportfahrwerk, Rennreifen, neues Getriebe, Überrollkäfig – eine Totalsanierung in kompletter Eigenleistung. Tony Tutes erster Volkswagen ist früher schließlich ein ganz normales Alltagsfahrzeug gewesen. Ehe er es für seine Zwecke umgestaltete. Nach ein paar Jahren sattelte er auf seinen zweiten Lupo um und bastelte auch diesen in der heimischen Dreifachgarage solange zurecht, bis alles passte.

„Ich habe schnell bewiesen, dass es doch mit einem Lupo geht“, sagt Tony Tute schmunzelnd. 95 Konkurrenten hängte er ab und hatte den Gesamtsieg bereits vor dem finalen Lauf in der Tasche. „Ich war von Anfang an davon überzeugt, weil es ein kleines, leichtes und wendiges Auto ist“, sagt der deutsche Meister.

Doch wichtiger als Titel und gute Platzierungen war das Verständnis von Technik und Motoren, das der Junior sich über die Zeit – Learning by Doing – angeeignet hatte. Anfangs noch als Auftraggeber an seine „Mechaniker“ – den Onkel und den Vater –, später selbst als Schrauber.

Beruflich schlug er eine ähnliche Richtung ein. Als Fluggerätemechaniker eines Leichtflugzeugherstellers in der Wedemark verdient der 26-Jährige mit dem Bauen von Luftvehikeln sein Geld. „Von der Technik her gibt es viele Parallelen“, erklärt Tony Tute. „Fliegen und Motorsport sind ziemlich nah beieinander.“ Die Faszination für ihn bei Job und Hobby: „Die technische Umsetzung von Verbesserungen, wenn man merkt, was noch fehlt. Und wenn man dann 20 Leute hinter sich lassen kann.“ Oder eben 95.

"Emotionales Ding, mein Meisterauto zu verkaufen"

Mit dem deutschen Meistertitel im August endete eine Ära. Den Lupo, mit dem Tony Tute „quasi alles gewonnen hat“, wie er selbst sagt, hat er mittlerweile verkauft. „Im Slalomsport ist mein Titel das Höchste, was man erreichen kann“, erklärt Tony Tute und gibt zu, dass es schon „ein emotionales Ding war, mein Meisterauto zu verkaufen“. Privat fährt er übrigens einen Audi A3. Grundsolide, „ein stinknormales Serienauto im Originalzustand“, wie er betont. So hatte es beim Lupo ja auch mal angefangen ... „Nein“, interveniert Tony Tute lachend, „der Audi ist ein reines Fortbewegungsmittel.“

Ohnehin hat er längt ein neues Sportprojekt begonnen: Mittlerweile nennt der Niedersachse ein Fahrzeug aus Süddeutschland sein Eigen. Der jüngst erstandene BMW 318iS hat seinen Platz in der Werkstattgarage bereits eingenommen. Zum Jahreswechsel soll er einsatzbereit sein. Tony Tute trägt dann gewissermaßen Partnerlook mit seiner Freundin, die mit einem 316i Compact am Start steht. Die Rheinland-Pfälzerin Michelle Bläsius lernte er am Rande eines Rennens kennen, sie wurde 19. der deutschen Titelkämpfe. Mal sehen, wessen BMW in der Saison 2021 schneller ist – und wer diesmal zuletzt lacht.