Top-Abwehr beim 25:23: Fallerslebens Oberliga-Handballer legen mit Heimsieg los

So hatte sich der VfB Fallersleben den Einstieg in die Oberliga vorgestellt. Mit 25:23 (9:9) gelang dem Fast-Neuling (im Vorjahr aufgestiegen, in der Abbruch-Saison nur zwei Partien gemacht) gegen den TV Stadtoldendorf vor eigener Kulisse ein Heimsieg. Die Halle war gut gefüllt, auch aus Stadtoldendorf war ein Tross mit trommelnden Fans da - "es war richtig gute Stimmung", freite sich VfB-.Coach Mike Knobbe. Seine Freude über die Leistung hielt sich vor der Pause in Grenzen.

