Top-Berater Volker Struth kritisiert Finanz-Strategie beim 1. FC Köln: "Tanzen im Märchenland"

Er ist einer der erfahrensten und umtriebigsten Berater in Fußball-Europa – und Anhänger des 1. FC Köln: Volker Struth, Inhaber der Agentur "Sports360", die unter anderem Toni Kroos und Dayot Upamecano berät, hat in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger deutliche Kritik an der Vereinsführung des Bundesliga-Traditionsklubs geübt. "Aus meiner Sicht tanzen die Verantwortlichen beim 1. FC Köln im Märchenland", sagte der Brancheninsider über den FC, der am Sonntag mit einem 5:1 im Relegations-Rückspiel gegen Holstein Kiel den Klassenverbleib perfekt gemacht hat. "Zunächst einmal zeigt der Verein viel zu wenig Bereitschaft, Geld zu generieren. Man wehrt sich gegen Investoren, grundsätzlich gegen alles,was man für Kommerz hält", so Struth.

Der 54-Jährige sieht die Kölner inzwischen hinter Bundesliga-Rivalen wie etwa Mainz 05 zurückgefallen und hat dafür einen klaren Grund ausgemacht: "Der Fußball im Jahr 2021 hat sehr viel mit Geld zu tun. Wenn eine Vereinsführung ihren Mitgliedern sagt, dass sie das anders sieht und da nicht mitmachen will, muss man das akzeptieren", sagte Struth. "Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man in ein paar Jahren in der Dritten Liga gegen Zwickau spielt."

Konkret stört sich Struth daran, dass Fan-Interessen seiner Meinung nach im Präsidium und im Mitgliederrat des eingetragenen Vereins überrepräsentiert sind: "Ich halte es für grundsätzlich schwierig, dass Mitglieder den Verein führen", meinte er: "Es gibt die Bereitschaft von Investoren, sich beim 1. FC Köln zu engagieren, ohne gleich den Verein übernehmen zu wollen. Aber die Debatte darüber wird gar nicht erst geführt."