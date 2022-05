Top-Duo auf der Couch: Der Kreisklasse-Rest gibt sich knapp und fair

Oschatz. ​Das Wort zum Spieltag lieferte Referee Falk Zschäbitz nach seinem Einsatz in Schirmenitz. „Tiefenentspannt“ war das Agieren beider Teams und auch damit auch die Leitung des Spieles. Ebenso tiefenentspannt dürfte man in Terpitz zugeschaut haben. Der späte Sieg des direkten Verfolgers Arzberg/Beilrode II war erwartbar, aber nicht sonderlich überragend zustande gekommen. Die Stimmung vor dem direkten Aufeinandertreffen nächste Woche kann (tiefen)entspannt angegangen werden. Und auch beim SV Merkwitz war man entspannt, als Gegner Elbaue Torgau am späten Sonntagvormittag Personalnotstand funkte. „Wir haben Bock zu spielen, wollen auf dem Rasen die Punkte holen“, gab Trainer Rene Zwetkoff einen Einblick in die Gedankenwelt der Döllnitz-Spielgemeinschaft. Ein Termin wird zeitnah gefunden.

