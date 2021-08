Top-Transfers, Trainer, Zuschauer, TV-Rechte: Das ändert sich zum Bundesliga-Start

Der VfL Wolfsburg setzt nach dem Abgang von Oliver Glasner (zu Eintracht Frankfurt) auf Ex-Bayern-Star Mark van Bommel . Sein Pflichtspieldebüt war ein Desaster . In der ersten DFB-Pokalrunde wechselte der Trainer beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen Preußen Münster sechs Spieler ein – es waren aber nur fünf erlaubt. Der Regionalligist legte Protest gegen die Wertung ein. Bei RB Leipzig tritt Jesse Marsch in die Fußstapfen von Julian Nagelsmann . Marsch kommt aus Salzburg, arbeitete aber schon als Co-Trainer in Leipzig. In Leverkusen setzt der Klub nach der enttäuschenden letzten Saison mit Platz sechs auf Gerardo Seoane von Young Boys Bern. "Er hat seine Qualitäten in der Schweiz eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ist drei Mal hintereinander Meister geworden" , lobte Rudi Völler, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen.

Wo gibt es die Spiele im TV?

Sat.1 zeigt drei Erstliga-Partien im Free-TV. Neben der Auftaktpartie am Freitag je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag. Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Begegnungen am Samstag. Internetanbieter DAZN überträgt die Livespiele am Freitag und am Sonntag. Zusammenfassungen gibt es in der "ARD-Sportschau" am Samstag. Das ZDF zeigt Höhepunkte im "Sportstudio" am Samstagabend.

Welche Regeln sind neu?

Die wichtigste Veränderung betrifft die Auslegung des Handspiels. Auf Handspiel wird entschieden, wenn der Ball absichtlich mit der Hand berührt oder die Körperfläche durch die Hand unnatürlich vergrößert wird. Heißt: Es geht endlich darum, "welcher Bewegungsablauf ist natürlich und welcher unnatürlich", sagte Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Eliteschiedsrichter und -schiedsrichterinnen.