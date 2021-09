Top-Favoriten souverän weiter: Manchester City und FC Liverpool erreichen Achtelfinale im League Cup

Titelverteidiger Manchester City hat sich in der dritten Runde des englischen League Cups keine Blöße gegeben und Drittligist Wycombe Wanderers souverän ausgeschaltet. Beim letztlich deutlichen 6:1 (3:1)-Erfolg am Dienstagabend offenbarten die Schützlinge von Star-Trainer Pep Guardiola aber gerade in der Anfangsphase einige Probleme. So ging der klare Underdog nach einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum der Citizens durch Brandon Hanlan überraschend in Führung (22.). Ex-Bundesliga-Profi Kevin de Bruyne (29.), Riyad Mahrez (43.) und Phil Foden (45.+1) sorgten jedoch schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Ferran Torres (71.), erneut Mahrez (83.) und Cole Palmer (88.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Hälfte weiter in die Höhe.

