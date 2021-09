"Eine Top-Konstellation": Bundestrainer Hansi Flick schwärmt von U21-Gespann Di Salvo und Gerland

Ergänzt wird der Trainerstab durch Hermann Gerland, der durch seine langjährige Tätigkeit als Nachwuchs- und Co-Trainer des FC Bayern sowie zuletzt als Scout der A-Nationalmannschaft große Erfahrungswerte mitbringt. Vom künftigen Verbund mit DFB-Ausbildungsleiter Daniel Niedzkowski ist Flick überzeugt. " Zusammen mit der Erfahrung Hermann Gerlands und der Kompetenz von Daniel Niedzkowski ergibt sich eine Top-Konstellation, von der die Spieler in hohem Maße profitieren werden ", so der Bundestrainer, der erst im Anschluss an die EM im Sommer die Nachfolge von Joachim Löw angetreten hatte und mit seiner Auswahl einen Start nach Maß hinlegte .

Für seine eigenen Interessen sei die neue Zusammensetzung ebenso förderlich. So prognostiziert Flick, dass auch der A-Kader von dem Dreigestirn "in hohem Maße profitieren" werde. "Ich bin mir sicher: Dies wird sich auch auf die A-Mannschaft positiv auswirken. Auf die Zusammenarbeit mit Toni, Hermann und Daniel freue ich mich sehr." Flick war in seine Amtszeit als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft mit drei Siegen in der WM-Qualifikation gestartet. Durch Erfolge gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) befindet sich die Flick-Auswahl als Spitzenreiter von Gruppe J auf bestem Weg, sich direkt für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Die nächsten Gegner der deutschen Mannschaft sind Rumänien am 8. Oktober und Nordmazedonien am 11. Oktober.