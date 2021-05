Top-Nachricht für Leipzigs Teamsportler: Stadt erlaubt ab sofort gemeinsames Training

Leipzig. Diese Nachricht kommt unerwartet, nach sechseinhalb Monaten Zwangspause aber wie gerufen: Die Stadt Leipzig erlaubt ab sofort das gemeinsame Training für Erwachsene. Das geht aus einem Schreiben hervor, dass das Sportamt der Kommune am Dienstagabend an die Sportvereine geschickt hat. Die können ab sofort wie folgt planen.

Kontaktsport nur mit Testung

Grundsätzlich gestattet sind neben dem (Kontakt-)Sport für Minderjährige in Gruppen bis zu 20 Personen im Außenbereich sowie auf Außensportanlagen nun auch der altersunabhängige kontaktfreie Sport für bis zu 20 Personen im Außenbereich. Das heißt, kontaktloses Fußball- oder Hockeytraining ist damit möglich, und zwar ohne tagesaktuellen Negativtest für die Spielerinnen und Spieler. Lediglich Übungsleiter benötigen weiterhin einen solchen (vollständig Geimpfte oder Genesene brauchen einen entsprechenden Nachweis).

Unter Auflagen erlaubt sind ab sofort altersunabhängiges kontaktfreies Training auf Innensportanlagen. Hier gilt eine Teilnehmerbegrenzung, die sich an der Größe der Sportstätte orientiert. Möglich ist außerdem Kontaktsport auf Außensportanlagen für bis zu 20 Personen, ebenfalls altersunabhängig. Voraussetzung ist in beiden Fällen ein tagesaktueller Negativtest (oder ein vergleichbarer Nachweis) aller Teilnehmenden sowie die Kontaktdatenerfassung. Liegen entsprechende Nachweise vor, darf es dann auch eine "ordentliche" Übungseinheit mit abschließendem Spielchen sein.

Stadt löste eigene rechtliche Prüfung aus

Wichtig bei den Tests: Ein einfacher Selbsttest reicht nicht aus. Wer drinnen trainieren will oder nicht kontaktfrei trainieren mag, muss zuvor ein Testcenter aufsuchen oder den Selbsttest vor Ort unter Aufsicht machen. Die Aufsichtsperson kann allerdings nicht einfach einer der Mitspielerinnen oder Mitspieler sein. Die entsprechende Bundesverordnung schreibt einen unter Aufsicht desjenigen vor, "der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist". Das kann zum Beispiel ein Beauftragter des Vorstandes sein. Die Vereine müssen die Organisation selbst absichern.

Aber wie kommt es zu dieser plötzlichen Wendung? Die Stadt Leipzig begründet ihre Entscheidung in ihrem Schreiben an die Vereine mit einer eigens durchgeführten rechtlichen Prüfung. Ergebnis: Die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen, die ein Zusammensein von maximal zehn Personen aus zwei Haushalten draußen vorsehen, seien für den Sportbereich nicht maßgeblich. Der Logik der Corona-Schutz-Verordnung entspreche vielmehr die Personenbegrenzung auf 20, so wie sie bereits für das Training von Minderjährigen vorgesehen war.