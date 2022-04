"Gegen die Wand gefahren": Ex-Schiri Gräfe attackiert DFB nach Fehlentscheidungen in der Bundesliga

Nach den höchst umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen am Bundesliga-Wochenende hat der frühere Top-Referee Manuel Gräfe den Deutschen Fußball-Bund scharf angegriffen. "Es wird Zeit, nachdem der DFB die Schiedsrichterei strukturell und personell zwölf Jahre gegen die Wand gefahren hat, die Verantwortungsfrage zu stellen", schrieb Gräfe in einem Gast-Kommentar bei der Bild und ergänzte: "Wenn es in einem Verein oder in einer Firma über Jahre nicht funktioniert, wird auch irgendwann zu Recht die Managementebene zur Verantwortung gezogen."

