Lewandowski, Reus und Co: Das sind die Top-Scorer der Bundesliga-Saison 2018/19

FC Bayerns Star-Stürmer Robert Lewandowski hat sich mit 22 Toren nicht nur die Torjäger-Kanone für den besten Torschützen in dieser Bundesliga-Spielzeit gesichert, sondern ist auch im Top-Scorer-Ranking an der Spitze.

Wer in dieser Rangliste vorne mitspielen will, muss nicht nur Tore erzielen können. Wichtig sind vor allem die Vorlagen. BVB-Kapitän Marco Reus war der einzige Spieler in der Saison 2018/19, der mehr Scorer-Punkte sammelte, als Spiele auf dem Konto hat. Starke 29 Punkte sammelte er in nur 27 Partien. Ein Top-Wert!

Wer reiht sich noch zu Lewandowski und Reus ein? Der SPORTBUZZER hat die 15 besten Top-Scorer dieser Bundesliga-Saison zusammengefasst. Klickt Euch durch unsere Galerie!