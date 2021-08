Vom Top-Talent bis zum Olympiasieger: Die Tennis-Karriere von Alexander Zverev in Bildern

Der erste ganz große Titel fehlte ihm noch, doch nun hat er es geschafft: Alexander Zverev krönte sich am Sonntag in Tokio zum Olympiasieger. Damit ist der 25-Jährige endgültig in der Weltspitze des Tennis angekommen. Der SPORTBUZZER zeichnet seine bisherige Karriere in Bildern nach – von den Anfängen in Hamburg bis zum Olympia-Gold in Japan.