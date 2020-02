Schneller als Bolt: Top-Talent Simon Stehle einziger Gewinner bei 96

Auf der anderen Seite steht Simon Stehle (18) vor seinem Profidebüt. Die Vertragsverhandlungen sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Die Spielberechtigung fürs Spiel am Sonntag in Fürth hatte 96 bereits erfolgreich beantragt.

Zwei junge Stürmer, ein Gewinner. Auf der einen Seite traf die Schreckensnachricht mit dem Kreuzbandriss von Mittelstürmer Mick Gudra (19) Hannover 96 mitten in der Vorbereitung für Fürth. Gudra wäre möglicherweise im Kader gewesen, weil bei 96 in Hendrik Weydandt und John Guidetti gleich zwei Angreifer verletzt ausfallen.

Stehle auf 30 Meter so schnell wie Bolt

Es wird Zeit, dass sich bei Stehle was bewegt. Andere Klubs erkundigten sich bereits nach dem Torjäger, dessen Ausbildungsvertrag und Jugendzeit in Hannover schon in vier Monaten endet. Kein Wunder, denn der in Gran Canaria aufgewachsene Torjäger ist auf 0 auf 30 Metern (3,77 Sekunden) so schnell unterwegs wie Usain Bolt (3,78).

Außerdem schießt Stehle Tore – 14 Stück in 13 A-Junioren-Bundesluigaspielen. Sein Tempo setzt er meistens über die Flügel ein – ähnlich wie Linton Maina. In der U 19 spielt er meistens rechts vorne, wechselt auch mal die Seite oder wird als Mittelstürmer eingesetzt.